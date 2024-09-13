شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بالتنسيق بين "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومؤسسة شباب القادة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة YLF والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك في العديد من مجالات التأهيل والتدريب.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بوفد مؤسسة شباب القادة، مشيدا بدور المجتمع المدني الفعال في التعاون مع المؤسسات الحكومية، في إطار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، ودعما ًُ لملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان الذي يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وتحقيقا ً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض البرامج التدريبية والتوعوية للمؤسسة ومنها (برنامج قادة المناخ، وبرنامج بنان، وبرنامج قادة الهندسة)، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية، والتي تستهدف بناء وتنمية مهارات الشباب، بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والعالمية، وتمكين الشباب من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، ورفع الوعي حول مختلف القضايا التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى تطوير الإبداع والابتكار لدى الشباب في مختلف المجالات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد تقديم كافة سبل الدعم للبرامج والأنشطة التي تستهدف بناء القدرات والمهارات الشخصية للفرد، حيث تم استعراض «برنامج القادة» والذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات للقيادات الشابة، واستخدام أدوات تقييم دولية، مما يضمن اختيار أفضل الكفاءات الشبابية من طلاب جميع جامعات ومعاهد الجمهورية، وتنمية المهارات والكفاءات، بالإضافة إلى التوجيه الشخصي، وبناء شبكة داعمة، وتعزيز فرص التوظيف وخلق كوادر قيادية، من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية تعزز جاهزية الأفراد لسوق العمل التنافسي، وتمكين الشباب في تأسيس وإدارة شركاتهم الناشئة، مما يعزز الابتكار والتنمية الاقتصادية.

وأستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض برنامج التعليم الفني للطالبات «هي تقود she Leads» والذي يعتبر أول برنامج في مصر لدعم طالبات التعليم الفني، والذي يهدف إلى تنشئة جيل من رائدات الأعمال، من خلال سعي البرنامج لتبني أفكار المشروعات المبتكرة التي تخدم المجتمع وتوفر مصدر ربح للطالبات في المستقبل، كما ينمي مهارات الفتيات من خلال منهج تدريبي متكامل يعمل على تحويل أفكارهن لمشروعات قائمة على أرض الواقع، لافتا إلى أن هذا البرنامج استهدف 8 آلاف و750 طالبة مستفيدة في محافظات (القاهرة, وبني سويف، والمنيا، والإسكندرية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، والقليوبية، والجيزة)، بإجمالي 54 مشروع.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك البرامج تستهدف تعزيز الريادة المصرية في مختلف التخصصات، وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب، والفئات الأكثر احتياجا ً، بالإضافة لتطوير المهارات الأساسية للأفراد في 6 مجالات رئيسية (الطب والصحة العامة، والتكافل الاجتماعي وبناء الإنسان، والتكنولوجيا والابتكار، التصنيع والتصميم، البيئة والتكنولوجيا الخضراء، نماذج المحاكاة).

من جانبه، توجه النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة YLF، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل لمختلف برامج مؤسسة شباب القادة منذ عام 2018 في ملف التنمية البشرية وتمكين الشباب في المدارس والجامعات، مشيدا بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء، في ما يتعلق بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وبرامج مؤسسة شباب القادة YLF، مؤكدا إطلاق مبادرة «تنمية الطالب المصري» تماشياً مع توجه الدولة المصرية فى تنمية المواطن المصري في شتي المجالات.

وفي ختام الاجتماع، دعا النائب أحمد فتحي، الدكتور خالد عبدالغفار، لحضور حفل ختام مسابقة «قادة الأنشطة الطلابية» والذي يعد أكبر منصة لدعم وتمكين شباب الأنشطة الطلابية في جامعات مصر، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030»، مشيدا بدعم الدكتور خالد عبدالغفار، للبرنامج منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2019.

حضر اللقاء الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، ومن جانب مؤسسة شباب القادة الأستاذة رنا أبو جازية المدير التنفيذي، والأستاذ أسامة هشام مستشار مجلس الأمناء, الدكتورة صفاء حسني والدكتور أحمد حسام مديري البرامج.