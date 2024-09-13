شكرا لقرائتكم خبر عن جزر القمر: الرئيس تعرض لعملية طعن أثناء مراسم جنازة وتم إيقاف المنفذين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض رئيس جزر القمر غزالى عثمانى الجمعة لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة، فى حين شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست فى خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".

وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه لوسائل إعلام دولية: بأن: "الرئيس غزالى عثمانى أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيرا الى أن "جروحه ليست خطرة"، وتمّ توقيف المعتديَين.

وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة أن إصابة عثمانى طفيفة.