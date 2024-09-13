شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلى استهدف وسط خان يونس جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينها شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.

كما أفادت القناة بأن هناك مصابون جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الأحمدية جنوبي لبنان، وغارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة بليدا جنوبي لبنان.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

