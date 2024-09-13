شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض والمؤتمرات تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن حاجتها لشغل 155 وظيفة مختلفة، وترسل الطلبات مرفق بها السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني خلال مدة 30 يوما على [email protected].

واشترطت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ألا تقل خبرات المتقدمين لشغل الوظائف عن ثلاث سنوات وذلك عن طريق الندب أو الإعارة.

وأوضحت هيئة المعارض أن التخصصات المطلوبة هي: 25 مهندسا بين مهندس كهرباء وميكانيكا وإنشائي ومعمارى وإلكترونيات.

وتابعت: أن من التخصصات المطلوبة عدد 4 أخصائيى ديكور وأعمال فنية، و 6 محاسبين، و 4 مراجعين، و7 باحثى شئون عارضين.

كما تطلب هيئة المعارض، عدد 10 باحثى تسويق، و 4 باحثى مخازن ومشتريات، و 4 باحثى شئون عاملين، وباحث تنظيم وإدارة، وأخصائي تخطيط، وباحث تدريب.

وأضافت هيئة المعارض والمؤتمرات أن ضمن قائمة الوظائف المطلوبة باحث علاقات عامة خريج كلية الإعلام، و16 أخصائى تشغيل حاسب آلى.

وتابعت أن القائمة تضم أيضا 12 فني كهرباء، و4 فنيى إلكترونيات و12 فني ميكانيكا، و4 فنيى تجارة، و 4 فنيى ديكور، و 6 كاتب سكرتارية، و 10 سائقين، و 6 فنين سباك، و10 معاونين خدمة.

وذكرت هيئة المعارض، أن الطلبات ترسل مرفق بها السيرة الذاتية على البريد الاكتروني خلال مدة 30 يوما على [email protected] .

وأوضحت أنه يجب أن يرفق بالطلب عدة بيانات أبرزها تاريخ الميلاد، والمؤهل الدراسي، وسنة التخرج، والموقف من التجنيد، وتاريخ التعيين والدورات التدريبية.