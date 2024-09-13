شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 69 مليونا و423 ألف خدمة مجانية خلال 43 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 69 مليونا و423 ألفا و999 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 12 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليونا و593 ألفا و235 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 536 ألفا و244 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 378 ألفا و591 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 98 ألفا و753 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائى 31 ألفا و68 خدمة، بالإضافة لتقديم 86 ألفا و296 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و536 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 73 ألفا و673 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 195 ألفا و396 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و963 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 43 ألفا و10 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1916 عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 27 ألفا و827 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ71 ألفا و74 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».