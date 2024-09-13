شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفض الوجود العسكرى الإسرائيلى فى محور فيلادلفيا بعدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، السبت، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى إعلان مصر رفضها الوجود العسكرى الإسرائيلى فى محور فيلادلفيا.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

يفتح أبوابه أمام الجميع

"النواب" يدعو لإبداء الملاحظات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المجلس يؤكد: هدفنا إرساء العدالة الناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.. وسياسيون: المشروع نتاج جهد جماعى

وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى بمدريد:مصر ترفض الوجود العسكرى الإسرائيلى فى محور فيلادلفيا



د. بدر عبدالعاطى: مستمرون فى الانخراط مع كل أطراف المجتمع الدولى لتطبيق حل الدولتين

اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية ومجزرة جديدة بالقطاع

ترشيح طلاب الدور الثانى للثانوية وفقا للحد الأدنى للكليات بالمرحلتين الأولى والثانية

نقيب الصناعات الغذائية: انخفاض أسعار السكر والزيت نتيجة مراقبة "التموين"

الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بمواجهة الشرطة الكينى

..وبيراميدز فى مهمة صعبة أمام الجيش الرواندى بدورى أبطال أفريقيا

"الصحة العالمية" توافق على أول لقاح ضد جدرى القرود

مصر فى الفئة الأعلى دوليا بالمؤشر العالمى للأمن السيبرانى

جهود مكثفة للتحالف الوطنى لمشاركة الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد والعام الدراسى الجديد

احتياجات المدارس بأقل سعر بمعرض "أهلا مدارس" الرئيسى

"البترول": خطوات جارية لتعديل عقود الاستغلال للذهب لتواكب الممارسات العالمية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات



