شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى بيروت يلتقى مع رئيس مجلس النواب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان بزيارة إلى نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى، حيث بحث اللقاء الجهود المستمرة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وقام السفير موسى باطلاع بري على التنسيق الجاري من قبل اللجنة الخماسية حول لبنان عبر سفرائها في بيروت لتكثيف التواصل مع مختلف الأطراف السياسية اللبنانية لتقريب وجهات النظر ومعالجة نقاط الخلاف الأساسية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تضم إلى جانب مصر كل من السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يوم 14 سبتمبر الجارى على مستوى السفراء فى بيروت لبحث الخطوات المقبلة.

ومن جانبه، رحب الرئيس بري بالجهود الدولية التي تشارك فيها مصر بجهد واضح لسرعة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، مؤكداً أن بلاده تحتاج لانتخاب رئيس واستكمال مؤسسات الدولة في أسرع وقت سواء بسبب الاستحقاقات الداخلية أو الظروف الإقليمية الراهنة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في غزة، وقدم السفير المصري شرحاً للجهود المصرية ذات الصلة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لوقف الحرب في أقرب وقت.