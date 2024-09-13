"الكازينو ولع".. إصابة رجل إطفاء في حريق بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل كازينو بكورنيش النيل بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، مساء الجمعة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت السياحية بكورنيش النيل.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع إدارة المسطحات المائية ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران بكازينو قريب من أكاديمية السادات مكون من طابقين والحريق بالطابق الأول.

تعامل رجال الدفاع المدني أسفر عن إصابة فرد إطفاء تم نقله إلى أقرب مستشفى للعلاج وسط جهود السيطرة على الحريق.