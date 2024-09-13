مصرع عنصر إجرامي وضبط 4 آخرين خلال اقتحام بؤرة مخدرات في دمياط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه وتم ضبط 4 آخرين في دمياط، إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تلقى الأجهزة الأمنية معلومات حول وجود بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم خمسة عناصر إجرامية خطيرة، سبق اتهامهم في قضايا عديدة أبرزها "سرقة بالإكراه" و"أسلحة نارية". هؤلاء العناصر كانوا يزاولون نشاطهم الإجرامي في مجال تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخذوا من قطعة أرض زراعية بمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط مقراً لنشاطهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية وتحديد الموقع بدقة، قامت قوات الشرطة بمداهمة البؤرة. وعند شعور العناصر بالقوات، بادروا بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإلقاء القبض على البقية.

وخلال المداهمة، عثرت القوات على كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات، شملت "بندقية آلية، بندقيتين خرطوش، عدد من الطلقات النارية، 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 25 كيلو جرام من مخدر البانجو، 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين، و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة.