الداخلية تكشف حقيقة فيديو هدم رجال الشرطة لمنزل في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو زعم قيام رجال الشرطة بهدم أجزاء من منزل في أسيوط.

وأوضح المصدر أن الواقعة تتعلق بقرار صادر من الجهات المختصة في أسيوط لإزالة منزلين مملوكين لأشخاص، أحدهم هو صاحب المنزل الذي ظهر في الفيديو، بسبب تعديهما على أراض زراعية والبناء عليها بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأكد المصدر، أن الجهات المختصة قامت بتنفيذ قرار الإزالة جزئيًا بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة قوة من مركز شرطة منفلوط لتأمين تنفيذ القرار، وذلك نظرًا لعدم وجود أصحاب المنازل أثناء عملية الإزالة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

وأضاف المصدر أن نشر مثل هذه الشائعات يأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب بهدف إثارة البلبلة بعد فقدان مصداقيتها بين الرأي العام.