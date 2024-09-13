"ناصف" يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة البدرشين والطفل بجاردن سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تفقد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة البدرشين بالجيزة، بحضور المهندس محمود شنب، رئيس مجلس مدينة البدرشين.

وأكد "ناصف" استمرار المتابعات المستمرة لمواقع الهيئة وتطويرها بدعم وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار خطط ومستهدفات وزارة الثقافة.

ووجه نائب رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من إجراءات تجديد القصر وتذليل العقبات التي تواجه عملية التطوير، وأكد أن الهيئة تسعى لرفع كفاءة مواقعها بما يدعم جهودها في تقديم خدمات ثقافية وفنية مميزة لأبناء الوطن بجميع المحافظات، مشيرا لأهمية قصر ثقافة البدرشين وعودته لأداء خدماته.

كما تفقد قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، للوقوف على آخر مستجدات عملية التطوير، وشدد على ضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت، كما قام بجولة في قاعات القصر بحضور المهندس مصطفى أبو اليزيد ممثل الشركة المنفذة لأعمال التطوير.