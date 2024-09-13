شكرا لقرائتكم خبر عن فشل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأسنان لعدم اكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان، والتى كان من المقرر لها، اليوم، الجمعة، 13 سبتمبر، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانونى لها.

يذكر أن الجمعية العمومية العادية، اليوم، الجمعة 13 سبتمبر 2024، تأتى بعد تأجيل العمومية مرتين لتعذر إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل موعد الجمعية العمومية العادية، حيث كان من المقرر انعقادها 5 يوليو الماضى، وتم تأجيلها إلى الجمعة 2 أغسطس 2024، ثم إلى 13 سبتمبر .

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969.

1) التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: -

- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2023.

- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2) مناقشة السياسة العامة للنقابة: -

- كلمة النقيب العام.

- تقرير الأمانة العامة.

- تقرير أمانة الصندوق.

3) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من :-

- الجهاز المركزي للمحاسبات.

- مراقب الحسابات.

5) تعيين مراقب للحسابات.

6) المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية - بخصوص الإعلانات الخاصة بـ الجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول الطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم ( 11 ) لعام 2023.

7) ما يستجد من أعمال.