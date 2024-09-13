شكرا لقرائتكم خبر عن العمل: المفاوضة الجماعية أبرز أذرع الوزارة لمواجهة أى تحديات للعملية الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى لوزارة العمل والمتحدث الرسمى، إنه بتوجيهات من وزير العمل محمد جبران، نجحت الوزارة، خلال الفترة القليلة الماضية، في تحقيق مفاوضات جماعية ناجحة أعادت من خلالها عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها إلى الدوران، بعد تعزيز علاقة العمل بين صاحب العمل، والعامل ، والتي بمقتضاها حصل عمال على حقوقهم المشروعة.

وأشار خضر، إلى أن المفاوضة الجماعية واحدة من أبرز أذرع الدولة المصرية التي تؤكد من خلالها سيادة ثقافة الحوار الاجتماعي"، والالتزام بمعايير العمل الدولية، والتشريعات والقرارات الوطنية، التي تترسخ من خلالها ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفي الإنتاج، وأضاف: وفي نفس السياق تتلقى الوزارة في بعض الأوقات بعض الأخبار المغلوطة بشأن توتر في بعض المنشآت، وهنا يوجه الوزير جبران مديريات العمل بالتحرك الفوري للمتابعة، والعرض بكل مصداقية.

وأضاف: نستطيع أن نؤكد أنه لا شك في وطنية عمال مصر وحرصهم على العمل والإنتاج، وأنه لا شك في حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهم رغم التحديات، ولا شك أيضًا، أن وزارة العمل تضع ملف "الحوار الاجتماعي" عنوان رئيسي في مواجهة أي تحديات قد تواجه العملية الإنتاجية والإستثمار ، أو تهدد الأمان الوظيفي للعامل.