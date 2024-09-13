"الحفلة قلبت بتحرش".. فعل مشين داخل حفل مدرسة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استدعت قوات الشرطة شابا متهمًا بالتحرش بـ3 معلمات خلال حفل ترفيهي نظمته مدرسة للأطفال بمدينة السادس من أكتوبر.

الشاكيات الثلاث وقفت أمام المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر اتهمن الشاب العشريني بملامسة أجزاء حساسة من أجسادهن خلال تنفيذه حركات بهلوانية.

المشكو في حقه أنكر الاتهام الموجه إليه "يا باشا أنا كنت لابس بدلة شخصية كرتون وبشوف بالعافية" نافيًا ارتكابه أي فعل مشين خلال الحفل.

مأمور القسم حرر محضر بالواقعة وقرر ترحيل المتهم إلى النيابة العامة لتحديد مصيره.