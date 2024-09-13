رواتب مجزية.. 8 آلاف فرصة عمل متاحة - 87 صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي أعلنت من خلال عن إتاحة عدد من فرص العمل للشباب في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وتلقت "العمل"، 5183 فرصة عمل ووظيفة متاحة من 78 شركة قطاع خاص في 15 محافظة بعددِ من التخصصات، حيث تتميز فرص العمل برواتب مجزية ويتم تحديدها في المقابلة حسب الخبرة وعدد من الأمور وفق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

ويمكن التقديم على فرص العمل والوظائف المتاحة حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك من خلال الطرق التالية:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

تخصصات فرص العمل والوظائف المتاحة، كالتالي:

- مُدرسين جميع التخصصات.

- مسئول ائتمان.

- محاسبين.

- قائد فريق.

- مُحصل.

- موظفين استقبال فرع.

- بائعين.

- تلى سيلز.

- خدمة عملاء.

- أخصائى موارد بشرية.

- مدير قسم جودة.

- مدير إنتاج.

- أخصائى تمريض.

- مُتخصص تسويق.

- مُشرف خطوط إنتاج.

- مُنسقين ميدانيين.

- اخصائى تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- طباخين.

- مُشرف موقع.

- مُشغل ماكينات.

- مُراجع مالي.

- مندوبين مبيعات.

- مُراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وتتوفر فرص العمل والوظائف الجديدة في في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، والمنيا، والفيوم، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، وجنوب سيناء.

وأعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في عدد من المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

ويمكن التقديم على 2569 فرصة عمل ووظائف جديدة بالمحافظات، متاحة في 69 شركة قطاع خاص بـ15 محافظة بعددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة ذوي الهمم.

وجاءت فرص عمل الشباب والوظائف برواتب مجزية ويتم تحديدها وفق الحد الأدنى للأجور والمقابلة الشخصية، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وعدد من المزايا الأخرى.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة خلال شهر سبتمبر 2024 الجاري، عن طريق، التالي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

فيما جاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كما يلي:

- مسئول ائتمان.

- وصيدليين.

- مساعد صيدليين.

- محاسبين.

- معلمين قيادة.

- محصل.

- موظفين استقبال فرع.

- بائعين.

- تلى سيلز.

- خدمة عملاء.

- أخصائي جودة بكالريوس زراعة.

- مدير إنتاج.

- مشرف خطوط إنتاج.

- أخصائى تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين ميكانيكا.

- إنتاج وجودة.

- مدرسين علوم ورياضيات ولغة صينية وإنجليزية وحاسب آلي.

- زائرة صحية.

- مشرف أتوبيس.

- أخصائي سلامة وصحة مهنية.

- محضر أدوية.

- دليفري.

- محاسب خزينة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

- كافة تخصصات الفندقة.

- تخصصات أخرى.

وأعلنت وزارة العمل، عن توفير 250 فرصة عمل، للشباب من أبناء محافظة الشرقية، للعمل بشركة النساجون الشرقيون، بعدد من التخصصات والمزايا.

وجاءت شروط التقديم إلى 250 فرصة عمل متاحة، بحسب وزارة العمل، كما يلي،

– حملة المؤهلات المتوسطة، وبدون مؤهل.

– يكون السن من 20 إلى 33 سنة،.

وجاءت التخصصات، كما يلي:

– 100 فرصة عمل على فني إنتاج دبلوم صنايع – جميع التخصصات.

– 50 فني إنتاج دبلوم تجارة.

– 50 فني إنتاج دبلوم زراعة.

– 50 فني إنتاج ثانوية عامة وأزهرية.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم إلى 250 فرصة عمل، كما يلي:

– شهادة المؤهل الدراسي.

– شهادة الميلاد.

– 4 صور شخصية.

– فيش وتشبيه.

– كعب عمل شهادة قيد.

وتكون المقابلات الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 16 و17 من شهر سبتمبر الجاري، ويومي الأحد والثلاثاء الموافق 22 و24 من نفس الشهر لحين اكتمال الأعداد المطلوبة.

ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية.