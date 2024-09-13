خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لمدة 10 ساعات عن منطقة الحوامدية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت "مياه الجيزة"، إن سبب قطع المياه هو قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط خط طرد قطر 800 مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية، والأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 10 ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024؛ لنهو أعمال الربط.

وأعلنت شركة مياه الشرب، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بـ قطع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.