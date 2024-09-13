شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: تدريب متكامل للأطقم بمجمع الفيروز لتعزيز جودة الرعاية بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، والمشرف على التمريض بهيئة الرعاية الصحية، مجمع الفيروز الطبى ضمن جولتها بمحافظة جنوب سيناء، للإطمئنان على خطة تدريب ورفع كفاءة الأطقم التمريضية بالمحافظة.

خلال الزيارة، أكدت الدكتورة كوثر محمود على أنه تم تدريب الأطقم التمريضية في مجمع الفيروز الطبي، الذي يعد أكبر مجمع طبى في محافظة جنوب سيناء والتابع لهيئة الرعاية الصحية، ويتضمن البرنامج التدريبي مزيجاً من الجوانب النظرية والتدريب العملي لضمان تحسين المهارات وكفاءة الأداء، مما يصب فى تعزيز جودة الرعاية في جنوب سيناء.

وأشارت إلى إجراء مقابلات شخصية مع الأطقم التمريضية بهدف استكمال القوى البشرية، كما نوهت عن إشادة المرضى بالخدمة المقدمة من الفريق الصحي وعلى رأسهم التمريض بمجمع الفيروز الطبى.

وكانت قد توجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر وعضو مجلس الشيوخ والمشرف العام على تمريض هيئة الرعاية الصحية إلى محافظة جنوب سيناء لمتابعة تنظيم إجراءات قبول طلبة التمريض بمعهد رعاية التمريض بـ مدينة الطور والذي تم ضمه حديثًا هذا العام الدراسي، كما قامت بإجراء كشف الهيئة والمقابلات الشخصية لطلبة التمريض بمحافظة جنوب سيناء.

وحرصت نقيب التمريض على التأكد من تطبيق آلية قبول واختيار الطلبة وفقًا لمعايير معاهد رعاية هيئة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم تخصيص فصل دراسي لقبول الطلاب من أبناء القبائل والوديان والأماكن النائية التي تحتاج إلى تواجد فرق تمريضية، وهو حدث غير مسبوق في مصر.