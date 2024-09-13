شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يطلق كتابه "شهادتى" باللغة الإسبانية فى مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اصدار الترجمة الاسبانية لكتاب "شهادتي" للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نظم "البيت العربي" التابع لوزارة الخارجية الإسبانية برئاسة السفيرة اريني لوزانو الخميس الماضب حفل إطلاق وتوقيع للكتاب باللغة الإسبانية في العاصمة مدريد، وذلك بحضور لفيف من السفراء المعتمدين لدى اسبانيا، وبمشاركة عدد من الصحفيين والاعلاميين والأكاديميين البارزين من ذوي الاهتمام بالشؤون العربية.

وتناول ابو الغيط ظروف كتابة مذكراته كوزير لخارجية جمهورية مصر العربية للفترة 2004-2011، كما استعرض فلسفة السياسة الخارجية المصرية ومنطلقاتها الرئيسية خلال تلك الفترة، لافتا للضغوط الكثيرة التي كانت تتعرض لها بلاده في هذه المرحلة الخطيرة، ومستعرضا لعلاقة مصر بالدول العربية والقوى الكبرى.



وركز حديث أبو الغيط على القضية الفلسطينية التي كانت الرفيق الأهم لرحلته الدبلوماسية، مشيرا إلى كتاب آخر فصّل فيه ذكرياته الشخصية عبر جولات الحرب والسلام بين مصر وإسرائيل.



وشدد أبو الغيط على أن حرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة كان -ولا زال- سببا جوهريا لانعدام الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير لجميع الدول التي أقدمت على الاعتراف بفلسطين، وعلى رأسها إسبانيا التي تستضيف اليوم اجتماعا عربيا اوروبيا تحت عنوان "تنفيذ حل الدولتين".



وقال أبو الغيط إن اتساع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة مهمة على طريق تجسيدها، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ هذا القرار الصحيح سياسيا والصائب أخلاقيا، والذي يعكس الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ.