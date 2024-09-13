شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى بالمزارعين فى محافظة القليوبية لتقييم الموسم الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، حالة الترع بنطاق محافظة القليوبية فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.

وخلال الزيارة تفقد سويلم حالة المياه بترعة الباسوسية وفروعها "جنابية الباسوسية" بمركز القناطر ، وترعة السيسى بمركز طوخ حيث وجه بسرعة اتخاذ إجراءات الحفاظ علي قطاع الترعة، والتأكيد علي مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير مع العمل عن طريق صنادل للحفاظ على القطاع المائي للترعة، مع رفع نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترعة بشكل فورى، مع عمل سور أمام الكتلة السكنية بالكيلو 13.50 على ترعة جنابية الباسوسية، مع مراجعة موقف مآخذ وفتحات الري ومصادر ريها سواء من ترعة الباسوسية أو ترعة جنابية الباسوسية .

والتقى سويلم بعدد من المنتفعين وأعضاء رابطة ترعة جنابية الباسوسية إحدى الترع الفرعية الآخذة من ترعة الباسوسية، مشيدا بدور الرابطة فى التعامل بفاعلية مع إدارة المياه على الترعة، مؤكدا على دور الروابط فى متابعة تطبيق المناوبات والتأكيد على أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين أنفسهم و روابط مستخدمي المياه بالتنسيق مع وزارة الزراعة .

كما وجه بقيام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة شاملة للمنطقة بالكامل تتضمن مغذيات ترعة الباسوسية وفروعها، لحل المشكلة الواقعة بين نطاقي قريتي بهاده والبرادعى بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية .

كما وجه سويلم مصلحة الرى وهيئة الصرف بمراجعة موقف تنفيذ وجودة تطهيرات الترع والمصارف بالإدارات العامة لرى وصرف القليوبية والإفادة بشكل عاجل بتقرير مصور فى هذا الشأن .

وتفقد سويلم مزارع البساتين بزمام ترعة السيسى، مشيدا بدور التوجيه المائي فى تعريف المزارعين بفوائد التحول للرى الحديث ، والتأكيد على دور روابط مستخدمى المياه فى تطهير المساقى وتأكيد إلتزام المزارعين بمناوبات الرى ، مع التوجيه بإصلاح البوابات الواقعة على الترعة لتعزيز التحكم في عملية إدارة المياه .

ووجه سويلم بدراسة منظومة الرى ورفع كفاءتها بترعتى الحيانية و كومبتيل (الحصة) والتنسيق بين ادارة التوجيه المائي وإدارة الري لتطهير المساقي الخاصة بالمنطقة من خلال المنتفعين وعلي نفقتهم وبالتنسيق مع أجهزة الزراعة أعمالا لمواد القانون الصادرة بهذا الشأن.

وأكد علي أن نظام التطوير المطبق الذي اعتمدته الوزارة حالياً هو نقطة الرفع الواحدة والسمادة والفلاتر المشتركة بين المزارعين.

كما وجه بسرعة التطهير أمام الصاولات على ترع السيسي والباسوسية وكومبتيل والحياني والسبيل.