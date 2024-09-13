شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاجتماعيين: صرف 3 دفعات من المعاشات بالبريد اعتبارا من 16 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، صرف 3 دفعات لأصحاب المعاشات بالبريد، اعتبارا من 16 سبتمبر الجارى، حيث تقرر صرف الدفعة الأولى والثانية من معاش النقابة عن عام 2020، والدفعة الأخيرة عن عام 2019 لمن لم يسبق له الصرف.

وطالب عبد الحميد، كافة الأعضاء المستحقين ممن لديهم مشكلات بالصرف أو لم يسبق لهم تسليم بطاقة الرقم القومى، بالحضور للنقابة العامة أو أقرب نقابة فرعية، لافتا إلى إمكانية التواصل مع النقابة للاستفسار، من خلال رقم: للاستفسار 01026585653، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

وكانت قد دعت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، أعضاء صندوق التأمين الخاص لأعضاء النقابة، لحضور فعاليات الجمعية العمومية العادية، يوم السبت 14 سبتمبر الجارى، بمقر النقابة العامة 302 شارع بورسعيد أمام مستشفى أحمد ماهر، مؤكدة أن الحضور إلزامى لكل أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي من محافظة القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد العمومية أيضا بمقار النقابات الفرعية الأخرى لباقى المحافظات.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددا من الملفات، هي:

1- مناقشة واعتماد التقرير السنوى للصندوق عن عام 2023.

2- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2023.

3- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق عن السنة المنتهية في 31/12/2023.

4- اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق لعام 2024 .

5- النظر فى استمرار مراقب الحسابات لعام 2024 وزيادة أتعابه بنسبة 10%.

6- انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق .

7- النظر فيما يعرضه مجلس إدارة الصندوق وأعضاء الجمعية العمومية من موضوعات .