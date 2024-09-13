شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلاج الطبيعى: سنبذل كافة الجهود لتكليف دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، وأعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتهنئة القلبية لأطباء العلاج الطبيعي بتكليف دفعة 2022، معربين عن تمنيهم دوام التوفيق والسداد، وأن يكونوا مخلصين لوطنهم ومرضاهم.

وأشار سعد، إلى أن النقابة حريصة على بذل كافة الجهود والسعي لتحقيق رغبة دفعة 2023 بالتكليف.

يأتى ذلك عقب إعلان النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بأن التكليف لخريجي الكليات الطبية ( علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة ) سيكون طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.

وكان قد أكد الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365": إن إلغاء التكليف جاء نتيجة لكثرة أعداد إنشاء كليات العلاج الطبيعى التى بلغت أعدادهم حاليا 75 كلية بين حكومى وخاص وأهلى وأجنبى، مضيفا: وقد تقدمنا لوزارة الصحة برؤيتنا المستقبلية 2030، بشأن احتياجات سوق العمل، للوصول إلى رؤية واضحة عند إصدار القرار ليتناسب مع احتياجات الدولة فى المرحلة القادمة من العلاج الطبيعى، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من الطلاب تلتحق بالدراسة العلاج الطبيعى خارج مصر، "الاردن، ليبيا، تركيا، وغيرهم".