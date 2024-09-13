شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

أرسل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقال وزير الزراعة في برقيته: انه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة العاملين بالقطاع الزراعي، نتقدم لسيادتكم بخالص وأطيب التهاني وأصدق الأمنيات، بأن يعيد الله عليكم هذه المناسبة ومصر والأمتين الإسلامية والعربية في خير واستقرار وتقدم وسلام.

كما بعث وزير الزراعة أيضا، برقيات تهنئة الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، معرباً عن أطيب الأمنيات لهم، وان يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير ، والتقدم والنهضة والاستقرار.