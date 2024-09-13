شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنِّئ رئيس الوزراء بمناسبة المَولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجَّه فضيلةُ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة لدولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بمناسبة ذِكرى المَولد النبوي الشريف.

وأعرب فضيلةُ المفتي عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات لدولة رئيس الوزراء بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن يعيدها عليه وعلى الشعب المصري بالخير والازدهار.

وأشاد فضيلة المفتي بجهود الحكومة المصرية بقيادة المهندس مصطفى مدبولي في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، والحرص على الارتقاء بحياة المواطنين، مستلهمًا في ذلك قيم العدل والإخلاص التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعا فضيلة مفتي الجمهورية الله سبحانه وتعالى أن يوفِّق رئيسَ الوزراء في جهوده لخدمة الوطن، وأن يُنعم على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.