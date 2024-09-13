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بـ 2600 كرتونة.. ضبط عصابة تهريب سجائر مجهولة المصدر في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص أثناء تواجدهم في دائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزتهم 2600 كرتونة سجائر مجهولة المصدر.

وخلال التحقيق معهم، اعترفوا بحيازتهم لتلك السجائر بهدف بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح المتهمون أنهم كانوا ينوون بيع السجائر لأحد الأشخاص المقيم في دائرة قسم شرطة المرج، الذي تم ضبطه أيضاً.

وأضاف الأخير أنه كان يخطط لبيع السجائر على تجار الجملة لتحقيق أرباح غير قانونية.

جرى تحرير المحضر اللازم، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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