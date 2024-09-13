شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان الأهلية يتابع استعدادات العام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، اجتماعًا لمجلس لجنة تيسير الأعمال بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، لمناقشة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

ووافق المجلس على إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات اليابانية، في إطار سعي الجامعة لتوسيع شراكاتها الدولية، كما تم الإعلان عن بدء شراكة دولية مع جامعة "Uninettuno" الإيطالية في برنامج "هندسة النظم الذكية"، مما يتيح للطلاب الحصول على شهادة مزدوجة من كلا الجامعتين.

وأكد الدكتور قنديل على أهمية تشكيل لجنة لسير الدراسة وتعيين الهيئة المعاونة وفقًا لمعايير محددة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من ترشيح منسقي ومسجلي البرامج بكليات الجامعة لما لهم من دور مهم في الإرشاد الأكاديمي.

وعلى هامش الاجتماع، اجتمع الدكتور قنديل مع ممثلي ومنسقي البرامج، مؤكدًا على أهمية جودة التعليم وضرورة تمكين الطلاب من اللغات الأجنبية ومهارات الحاسب الآلي.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تدريب الهيئة المعاونة وفق معايير محددة لتحقيق رؤية الجامعة كمؤسسة تعليمية ذكية من الجيل الرابع. كما أكد على ضرورة وضع خرائط منهجية وتطوير المقررات الدراسية لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة.

وناقش المجلس سبل التوسع في الأنشطة الطلابية واستكمال الخدمات الجامعية، إضافة إلى أهمية تسويق الجامعة وإدراجها على منصة "ادرس في مصر"، كما تم التأكيد على ضرورة توفير خدمة الإنترنت في جميع أنحاء الحرم الجامعي، وتطوير الموقع الإلكتروني للجامعة، وإنشاء هوية مميزة لها.

وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور قنديل إلى أهمية استكمال مسيرة الكتاب التفاعلي وتفعيله في الجامعة، مؤكدًا على التزام جامعة حلوان الأهلية بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب متطلبات العصر ويعد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وعرض الدكتور هابى حسنى منسق تجهيزات و إنشاءات الجامعة الاهلية، موقف تجهيزات الجامعة الحالى.