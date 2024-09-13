شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 50 جنيها.. وجرام 21 يسجل 3450 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

قفزة سعر الذهب في مصر، بحوالي 50 جنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب الارتفاع التاريخي في سعر الذهب العالمي، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3450 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3944 جنيها.

عيار 21 يسجل 3450 جنيها.

عيار 18 يسجل 2955 جنيها.

عيار 14 يسجل 2313 جنيها.

الجنيه الذهب 27600 جنيها.





سعر الذهب العالمي

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة بدعم من بيانات أميركية عن التضخم ساهمت في ضعف الدولار، الأمر الذي يكون إيجابي للغاية لسوق الذهب.

الذهب الفوري نجح في الارتفاع بنسبة قاربت 2.7% خلال جلسات هذا الأسبوع، والسوق قد يغلق في ساعة متأخرة من اليوم على اتجاه لجنى الأرباح من المستثمرين وملاك الذهب.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2565 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2567.93 دولارًا في وقت سابق من افتتاح جلسة اليوم.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 2593.40 دولارًا، ليقترب الذهب من أهم مستهدف له على الإطلاق عند 2600 دولار للأوقية وهو حاجز نفسي مهم جدًا.