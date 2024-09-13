شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى على تميز العلاقات المصرية الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مواقف الكويت خاصة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتميز العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والكويت، وتعاون مصر مع قطر والولايات المتحدة لوقف النار فورا في غزة وإدخال المساعدات.

وفي صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان " القاهرة: ملكية «الدرة» للكويت والسعودية وعلى بغداد استكمال ترسيم الحدود البحرية " ، قالت الصحيفة إن مع انطلاق أعمال اللجنة الكويتية - المصرية المشتركة بدورتها الـ 13 في القاهرة، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا؛ الأوضاع الإقليمية وجهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وسبل تعزيز العمل العربي المشترك بمواجهة التحديات الراهنة، موجها التحية والتقدير لأمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح .

وتابعت الصحيفة أن وزير الخارجية الكويتي أكد أن أمن مصر هام للغاية للعالم العربي وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشيدا بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم.

وفي صحيفة الرأي الكويتية وتحت عنوان " الرئيس المصري يستقبل اليحيا بمناسبة زيارته الرسمية إلى القاهرة " ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياتة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس السيسي تحياته إلى الأمير وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها مزيدا من التطور والنماء.

وأشارت الصحيفة إلى لقاء وزير الخارجية الكويتي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، حيث شدد اليحيا على أن الكويت تدعم استقرار مصر وأمنها وسط ما تواجهه من تحديات تهدد محيطها الإقليمي، وتدعم جهودها الرامية لوقف إطلاق النار في غزة بصورة نهائية ووقف معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أن أمن مصر هام للغاية بالنسبة لنا، وللعالم العربي أجمع، فمصر هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما تذخر به من إمكانات هائلة، وأن القيادة السياسية الكويتية تعتبر مصر شريكا استراتيجيا ولديها رغبة حقيقة لزيادة الاستثمارات فيها خلال المرحلة المقبلة.

وتحت عنوان " السيسي واليحيا بحثا تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة " قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس الخميس وزير الخارجية الكويتي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة القاهرة، حيث تم عقد أعمال اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية في دورتها الـ 13 برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي.. حيث تم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي وبحث ميادين تطويرها وتنميتها كما تم التوقيع على 10 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات.

ونوهت الصحيفة إلى تأكيد وزير الخارجية الكويتي أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين الأشقاء وتوحيد الرؤى والمواقف حيال تهديدات الأمن القومي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تؤكد دوما ضرورة احترام سيادة دولة الكويت علي إقليمها البري والبحري طبقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية وفقا لقواعد القانون الدولي، كما تدعم مصر أيضا الحقوق الحصرية للكويت والسعودية في ملكية ثروات حقل الدرة.