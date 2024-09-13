شكرا لقرائتكم خبر عن عنده 55 حفيدًا.. "عم صابر" 103 سنوات ودخل امتحانات محو الأمية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

"كان نفسى اتعلم القراءة والكتابة من زمان" بهذه الكلمات عبر عم "صابر بباوى" عن تحقيق حلمه الذى طال انتظاره لسنوات طويلة، بعد أن خاض امتحان محو الأمية بمحافظة الإسكندرية ضمن مبادرة لا أمية مع تكافل وهو فى سن 103 أعوام.

وأضاف صابر بباوى لـ"الخليج 365" أنه ولد فى عام 1921 وعاش بمنطقة محربك فى الإسكندرية، ثم انتقل إلى منطقة غبريال، وكان يتمنى أن يلتحق بالمدارس أنذاك، ولكن ظروف الحياة وسعيه لكسب العيش منعه من تحقيق حلمه فهو منذ البداية عمل عامل معمار ثم بائع فاكهة لسنوات طويله



وأشار صابر بباوى، إلى أن زوجته توفيت منذ 8 سنوات وهو انجب منها 7 أبناء منهم 4 ذكور وجميعهم متزوجون و3 سيدات متزوجات، وجميعهن أرامل حاليا، وهو جد لـ55 حفيدًا بمختلف الأعمار، ويراعيه أحد أبنائه وهذا الابن على المعاش، وقدم الشكر لمبادرة محو الأمية من تكافل، وانه أيضا يصرف معاش تكافل.



كانت وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت انه فى إطار مبادرة «لا أمية مع تكافل»، التى تنفذها الوزارة، والتى تستهدف محو أمية أسر برنامج «تكافل»، خاض المواطن صابر بباوى من محافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 103 أعوام امتحان محو الأمية.



وقد نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فى إطار مبادرة «لا أمية مع تكافل» استكتتاب تنشيطى لخمسة فصول، حيث أدى الامتحان المواطن صابر بباوى أكبر دارس بفصول برنامج «لا امية مع تكافل» امتحان محو الأمية فى محافظة الإسكندرية.



وأدى صابر بباوى صاحب الـ103 أعوام الاختبار بمجمع سيدى بشر، وحرصت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية على توفير كافة وسائل المساعدة، حيث تم إحضاره إلى لجنة الامتحان وإعادته إلى منزله والاهتمام بتوفير كل السبل له لاتمام الامتحان.



وصابر بباوى من أهالى محافظة الإسكندرية ويحصل على مساعدات من برنامج الدعم النقدى « كرامة»، وهو أب لـ 7 أبناء، 4 منهم ذكور وجميعهم متزوجون و3 سيدات متزوجات، وجميعهن أرامل حاليا، ولديه ابنة منهن مريضة بالسرطان، وهو جد لـ55 حفيدًا بمختلف الأعمار، ويراعيه أحد أبنائه وهذا الابن على المعاش.



وأكد صابر أنه لا يأس مع الحياة، موضحًا أن الدولة قدمت مبادرة « لا أمية مع تكافل» التى وجد ضرورة فى الالتزام بها، حيث أن من أهم دوافع الاهتمام بالتعليم أنيتمكن من أخذ جرعات دواء فى مواعيدها منتظمة حال تأخير أحد أبنائه عنه وقراءة الكتاب المقدس.



وتعد مبادرة «لا أمية مع تكافل» إحدى المبادرات الخاصة بمستفيدى برنامج «تكافل وكرامة»، والتى تعمل على محور التعليم استكمالا لمشروطية التعليم.



وقد نجحت المبادرة فى محو أمية 220 ألف سيدة من أسر برنامج تكافل من خلال 4700 فصل على مستوى الجمهورية، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين على أيدى مدرسين مدربين، ويتم العمل تحت مظلة التعاون مع الهيئة العامة لمحو امية الكبار، وتم وضع منهجية تدريس خاصة بالفئات المستهدفة و يتم العمل بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة.