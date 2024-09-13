شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة بالاجتماع الوزارى حول القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدريد للمشاركة فى الاجتماع الوزارى حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده يوم 13 الجاري.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الزيارة ستمثل فرصة مهمة للتشاور مع وزراء خارجية الدول المشاركة فى الاجتماع حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية الراهنة فى القطاع، وإعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين.