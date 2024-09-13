شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث 3 أشخاص آخرين من أسفل عقار شبرا المنهار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتشل رجال الحماية المدنية جثث 3 أشخاص آخرين من أسفل العقار المنهار والمكون من 4 طوابق فى منطقة شبرا وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لأقرب مستشفى.

واستعانت قوات الحماية المدنية بمعدات ثقيلة لإجراء عمليات البحث ورفع ركام عقار منهار مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا لتسهيل عمليات البحث عن أى ضحايا إثر الانهيار.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق فى شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ والشرطة إلى مكان البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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