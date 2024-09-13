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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن شراكة إعلامية مع مؤتمر Ibc الدولى

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القاهرة - سامية سيد - كتب - زكى مكاوى

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 12:44 ص

تعرب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سعادتها عن الإعلان عن شراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائى الدولى التكنولوجى Ibc والذى يعقد فى العاصمة الهولندية أمسترادم.

ويعد مؤتمر Ibc هو أحد أهم الفعاليات العالمية فى مجال البث التليفزيونى والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو 57 عاما.

كما يعد Ibc فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام، ومطورى البث الرقمى والاتصال، فى عرض أحدث البرامج والتقنيات، وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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