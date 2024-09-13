المالية: سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية بالأمس تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة "أون"، أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، متابعا: أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.

وأوضح أن جزء من حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي وكيفية ضمه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أول تحدٍ للحكومة المصرية ويحقق العدالة في المجتمع الضريبي.

ولفت إلى أن غرامات التأخير في النظام الضريبي كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة.