شكرا لقرائتكم خبر عن 25 جنيها رسم إعادة قيد طالب الثانوية المفصول بسبب الغياب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يسدد رسم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوي العام والفني الرسمي (عربي - لغات)، والمدارس الخاصة بأنواعها (عربي - لغات)، طبقا للجدول التالي:

رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه

وأنظمته المفصولين بسبب الغياب 25 جنيها .

-رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه، وأنظمته وذلك بعد استنفاد مرات الرسوب 35 جنيها.

- غرامة إنذار للانقطاع إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام 10 جنيهات ويتم سدادها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني.