شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع المستوى من جمهورية ألمانيا يزور المتحف القومى للحضارة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الخميس، وفدا اقتصاديا ألمانيا رفيع المستوى ضم كل من وزير الدولة الألماني ومدير القطاع لمكتب الرئاسة وممثلي كبرى الشركات الألمانية، وعدد من رجال الاقتصاد والأعمال ومندوبين من السفارة الألمانية بالقاهرة، وقد جاءت هذه الزيارة على هامش تواجدهم حالياً في مصر ضمن الوفد الرسمي لزيارة رئيس جمهورية ألمانيا.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، حيث رحبا بأعضاءه وقدما لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف، وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، وأهمية المتحف الذي أصبح ركيزة أساسية في الترويج للحضارة المصرية العريقة، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية لها أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية.

وقد حرص الدكتور أحمد غنيم على إهداء أعضاء الوفد كتالوج المومياوات الملكية والتي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

وقد قام الوفد بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة تعرفوا خلالها على مقتنيات المتحف التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

وخلال الجولة، أعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بالمومياوات الملكية وأسلوب العرض الراقي لها، والقطع الأثرية المعروضة التي تعبر عن أوجه الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وفي ختام الزيارة، حرص أعضاء الوفد على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.