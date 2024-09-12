شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 150 ألف طالب وطالبة بمنظومة الجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الشراكات التى عقدتها الجامعات الأهلية مع الولايات المتحدة ومختلف دول العالم، موضحا كل الشراكات تمنح درجات مزدوجة ومشتركة مع هذه الجامعات.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن أول عام دراسى فى الجامعات الأهلية كان عدد الطلاب 8 آلاف طالب وطالبة وارتفع العدد لـ21 ألف طالب فى العام الدراسى 2022 والعام الدراسى كان عدد الطلاب 42 ألف طالب لعام 2023 وصل العدد لـ60 ألف طالب قى العام الدراسي.

وتابع وزير التعليم العالى: "وصلنا فى هذه المنظومة الحديثة التى أحياها الرئيس أن لدينا أكثر من 150 ألف طالب وطالبة يدرسون فى الجامعات الأهلية مما يعكس ثقة المجتمع، وتشارك هذه الجامعات فى المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وغيرها من الأنشطة الثقافية وخلافه".

ووجه كلمه للخريجين من الجامعات الأهلية باستكمال التفوق فى الدراسة، وأنهم نواة المستقبل فى مصر.