شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تعلن نتيجة التنسيق الداخلى النهائى للطلاب الجدد.. والتحويل الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس نتيجة التنسيق الداخلى النهائى لأقسام الكلية للعام الجامعى 2024-2025 ، وذلك بعد انتهاء مرحلة التنسيق الداخلى وتسجيل الرغبات للطلاب الجدد.

وناشدت إدارة الكلية من الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الداخلي لمعرفة القسم المرشح له https://sec.alsun.asu.edu.eg، وفي حالة رغبة الطالب في التحويل بين الأقسام العلمية في حدود الدرجات المعلن عنها يتوجه الطالب لإدارة شئون التعليم والطلاب لتحرير طلب التحويل المدة المحددة للتحويل بين الأقسام العلمية



وتابعت : تبدأ التحويلات من يوم الاثنين الموافق 2024/9/16 ولمدة يومين، مع ضرورة إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة عند تقديم طلب التحويل، موضحة أن رسوم طلب التحويل 150 جنيها مصريا.

وأضافت: لا يوجد تحويلات بين الأقسام بعد انتهاء المدة المحددة سابقا، ومواعيد العمل من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية ظهراً ، وسوف يتم الاعلان عن مواعيد تقديم الملفات في وقت لاحق قريباً والكلية لن تقبل ملفات حالياً حتى اعلان مواعيد التقديم.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ضياء محمد زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك على مدار يومين 10 ، 11 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن التنسيق الداخلي للأقسام يتم وفق سلسة من الإجراءات التى تعتمد على أعداد الطلاب الملتحقين بالكلية و المفاضله بين المجموع الكلي وأيضًا مجموع مواد اللغة الأجنبية الأولى و الثانية.

كما قامت إدارة الكلية رفع فيديو توضيحي للخطوات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



كلية الالسن