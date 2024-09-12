شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد دار لرعاية الأيتام للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة دار السندس لرعاية الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة أقسام الدار المختلفة والأنشطة المقدمة فيها وغرف إقامة الأطفال والمكتبة، واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع .

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى لمساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة.

رافق محافظ القاهرة فى زيارته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة.