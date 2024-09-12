شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين علاء ناجى رئيساً تنفيذيا للشركة القابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتعيين اللواء علاء ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتعيين مجلس إدارة للشركة حيث كان يشغل علاء ناجى القائم بأعمال رئيس الشركة ويأتى ذلك فى اطار حرص الوزير على تطوير الهيئات التابعة للوزارة ، حيث نجح فى زياده المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية وارتفع مخزون زيت الطعام إلى 7.6 اشهر ، والقمح المخصص لانتاج الخبز المدعم ل 6.1 اشهر بجانب اطلاق العديد من المعارض السلعية لطرح المنتجات بأسعار مخفضة من 25 إلى 30% لتخفيف العبء على المواطنين .

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى قد افتتح المعرض السلعى الرئيسى للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع، وتفقد الوزير المعرض وذلك للتأكد من طرح السلع والمنتجات بالتخفيضات المعلنة، مع كتابة السعر قبل وبعد التخفيض لافتا انه يتم تطوير شكل معارض اهلا مدارس بما يفيد أولياء الأمور والطلبه والمدرسين من خلال تخفيض الأسعار بشكل مستمر، إضافة إلى توفير تلك السلع فى 1060 منفذ استهلاكى و يتم طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 30٪، كما تم الاتفاق مع محافظة القاهرة على إقامة معرض دائم فى معظم احياء محافظة القاهرة.