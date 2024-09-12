شكرا لقرائتكم خبر عن انجاز عربى وعالمى.. مصر فى "الفئة الأولى" بالمؤشر العالمى للأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت جمهورية مصر العربية إنجازا عربيًا وعالميًا كبيرًا حيث جاء تصنيفها ضمن دول الفئة الاولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عن عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ من بين سبع وأربعين دولة ، كما تصدرت جمهورية مصر العربية هذه الفئة ضمن اثنتي عشرة دولة شملهم التقرير حيث حققت مجموع نقاط ١٠٠ نقطة في كافة معايير الاتحاد وذلك من بين خمس فئات وقد شمل المؤشر العالمي ١٩٤ دولة على مستوى العالم، بعد أن كانت قد سجلت ٩٥،٤٨ نقطة في عام ٢٠٢٠ وذلك بناءً على المعايير التي سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني.





مصر تحتل اعلي مراتب قوة و فعالية الامن السيبراني في العالم العربي وحققت الدرجة كاملة فيما يخص عدة نقاط منها الاجراءات القانونية و التكنولوجية و متابعة التطور

والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات يصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني كل عامين، ويعتمد في تصنيف الدول على خمسة معايير منها السياسات التنظيمية والتشريعات والإطار المؤسسى وبناء القدرات البشرية وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية.

والفنية اللازمة والإطار المؤسسي وبالفعل حصلت مصر على أعلى النقاط في كافة هذه المعايير.

يأتي تقدم مصر عالميًا وفقًا للمؤشر العالمي نظرًا للدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027) بالإضافة إلى الاهتمام الكبير ببناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في الدولة وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول والاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الافراد والمؤسسات.