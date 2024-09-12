شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد رسوم التقدم لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسى 2025، حيث يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث او نظام ال5 سنوات والدراسات التكميلية المبالغ الموضحة فيما يلي:

شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي:

10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.

شهادة الثانوية العامة:

10 جنيهات عند أتقدم للمرة الأولى أو الثانية.

210 جنيهات للمرة الثالثة أو الرابعة.

200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية 3 سنوات ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة 5 سنوات :

15 جنيه عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى لدخول الامتحانات

60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة

193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من المرات الثلاث الأولى لدخول الامتحان

248 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات في المرة الرابعة لدخول الامتحان

15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية

20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج

دبلوم الدراسات التكميلية

15 جنيها رسم امتحانات

193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحصل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والجهات الأخرى، على النحو التالي:



- اشتراكات النشاط الرياضي والكشفي - النشاط الاجتماعي - النشاط الفني - التربية البيئية والسكانية والصحية -المكتبات المدرسية المقررة بلوائحها الداخلية المعتمدة أو الفئات التي تحصلها المدارس الرسمية لهذه الأنشطة.

- اشتراكات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين - التربية النفسية - الاتحادات الطلابية.

- رسم رعاية النشء والشباب - الاتحاد المصري للرياضة المدرسية - المتحف - تنمية الموارد - رعاية الأيتام - رسم

الالتحاق الإضافي، بهذا القرار، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

مبلغ 10 جنيهات، و60 قرشا من كل طالب من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل، بما فيها رياض الأطفال لصالح صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر وتورده المدارس بالكامل في حساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ببنك مصر فرع القاهرة رقم (۱۷۸۲۷/ ۱۰/۱۰۰۰/۱۰۰۰۰).



- مبلغ خمسة جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، ويُورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- مبلغ (75) جنيها من جميع الطلاب بداية من المستوى الأول لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي مقابل خدمة التعليم التفاعلي، ويُورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- مبلغ جنيهين من كل طالب بالتعليم الإعدادي ومبلغ ثلاثة جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني، لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية، ويورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد

المشروعات التعليمية.

- مبلغ (12) جنيها قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما فيها رياض الأطفال، وتورده المدارس بالكامل في حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.

- مبلغ خمسة جنيهات من كل طالب من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل، بما فيها رياض الأطفال لصالح صندوق قادرون باختلاف"، وتوردها المدارس بالكامل في حساب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٩/٣٠٠/٦٩٥۲۹/۷) بالبنك المركزي المصري.

- مبلغ 100 مائة جنيه عند تحويل الطالب بين المدارس الخاصة، ويورد بنسبة (100%) في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.