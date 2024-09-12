شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف لتأمين صفقة لتبادل المحتجزين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الجنرال باتريك رادير، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكى "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف لتأمين صفقة لتبادل المحتجزين فى قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا يوجد أى تغيير فى سياسة واشنطن بالنسبة لأوكرانيا، ونعمل مع أوكرانيا للتأكد من متانة دفاعاتها الجوية ولعدم تعرضها لهجمات روسية، والأمر بالنسبة لأوكرانيا يتعلق باستخدام إمكانياتها بالطريقة الصحيحة.

وتابع: "لا أملك معلومات حول الغارة الجوية التى شنتها إسرائيل داخل الأراضى السورية، ولقد رأينا فى الآونة الأخيرة شجاعة كبيرة من الجيش الأوكرانى خلال هجماته العسكرية".