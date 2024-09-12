شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس أمناء الجامعات الأهلية: نتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق وممثل مجلس أمناء الجامعات الأهلية ، إن العام المقبل سيكون معنا تخرج أول دفعة من جامعة المنصورة، ونقف اليوم وكلنا فخر واعتزاز أمام جهد أعضاء مجالس امناء الجامعات الاهلية لتواجه تحديات بداية الجامعة بأن تكون نواة لمدن جديدة ومنارة للعلم وتحقق اهدافها بخطى ثابته وامل فى مستقبل مشرق لجيل جديد.

وأضاف الدكتور عادل عدوى ، أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية عملت منذ انشاءها على اعداد برامج العمل من أجل تحقيق اهداف الجامعة فى اطار النظام العام للمجتمع العلمى والبحثى للدولة المصرية ومتنافسين لنتكامل فى تحقيق أهدافنا،

وتابع ممثل مجلس الأمناء للجامعات الأهلية خلال كلمته التى القاها بحفل تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية، رحم الله المهندس شريف اسماعيل أول رئيس لمجلس أمناء جامعة الجلالة ، متابعا نتقدم بخالص الشكر والتقديم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أولى هذه المشروعات اولوية قصوى وسخر كل امكانيات الدولة لبناء الجامعات.

ووجه كلمة للخريجين للعمل بروح الفريق وتجاوز التحديات الصعبة بالعمل وكلى أمل أن تكون الدفعة الأولى نواة لنتمكن من انتاج وتصدير البحث والمعرفة.

وانطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024 والمنعقدة فى المتحف المصرى الكبير، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية ، وقيادات وزارة التعليم العالى.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للطلاب الخريجين من جامعة الملك سلمان الأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الأهلية.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمه على هامش الاحتفالية خاصة مع تخرج أول دفعة من الجامعات الأهلية الدولية التى تم استحداثها كمسار بمنظومة التعليم العالى الجامعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

ويشارك فى حضور الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و محمد عبد اللطيف وزير التعليم والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان ومحمد جبران وزير العمل والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.