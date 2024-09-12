إنقاذ 402 طفل من دور رعاية تديرها جماعة الإخوان الإرهابية فى ماليزيا

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت الشرطة الماليزية من إنقاذ 402 طفلا من دور رعاية تديرها جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، حيث ألقت القبض على 171 مشتبها بهم بعد مداهمة 20 دارا حيث تم استغلال الأطفال جنسيا وإساءة معاملتهم ، بحسب رويترز.



رويترز

وقال المفتش العام للشرطة رضا الدين حسين إن المداهمات جرت بعد تحقيقات فى مزاعم التخلى عن الأطفال والتعاليم المنحرفة والاعتداء الجنسى فى الدور التى تديرها الشركة القابضة للخدمات والأعمال التجارية العالمية للإخوان.



وأضاف المفتش العام للشرطة أنه تم إنقاذ 201 فتى و201 فتاة تتراوح أعمارهم بين 1 و17 عاما من 18 منزلا فى ولاية سيلانجور وسط البلاد ومنزلين فى ولاية نيجرى سمبيلان الجنوبية. وقال إن المشتبه بهم البالغ عددهم 171 ( 66 رجلا و105 امرأة ) من بينهم مدرسون دينيون ومسؤولو رعاية.

وأشار رضا الدين فى مؤتمر صحفى متلفز إن الأطفال تعرضوا للاعتداء الجنسى ليس فقط من قبل القائمين على الرعاية ولكنهم أجبروا أيضًا على فعل الشيء نفسه مع بعضهم البعض فى دور الرعاية.

وتابع "المرضى لم يُسمح لهم بطلب الرعاية الطبية حتى أصبحت حالتهم حرجة".

وأكد أن بعض الأطفال الصغار تعرضوا للحرق بملعقة ساخنة عندما ارتكبوا أخطاء، كما لمس القائمون على الرعاية أجساد الأطفال بذريعة إجراء فحوصات طبية.

وقال إن الشرطة تعتقد أن شركة الإخوان العالمية استغلت الأطفال واستخدمت المشاعر الدينية لجمع التبرعات.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن الأطفال فى دور الرعاية ينتمون إلى أعضاء جماعة الإخوان العالمية، وأن آباءهم وضعوهم فى الدور منذ أن كانوا رضعا.

وأضاف أن الأطفال سيخضعون للتقييم الطبى وسط التحقيقات الجارية.