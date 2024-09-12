شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عاشور: لدينا 20 جامعة أهلية تضم 410 برامج ونستهدف الوصول لـ27 فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المشاركين فى احتفالية الخريجين من الجامعات الأهلية الملك سلمان والجلالة والعلمين، موجهًا الشكر لرئيس الوزراء على الحضور الذى يعكس دعمه لمنظومة التعليم الجامعى فى مصر.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إننا نحتفل بتخريج أول دفعة للخريجين من جامعة الملك سلمان والجلالة والعلمين التى انطلقت الدراسة بها 2021، مستعرضا تاريخ نشأة الجامعات الأهلية فى مصر وتبرع الاميرك فاطمة لإنشاء جامعة القاهرة كأول جامعة أهلية إلى أن اصبحت جامعة حكومية منذ أكثر من 100 عام.

وتابع وزير التعليم العالى فى العصر الحديث مع بداية تولى الرئيس السيسى رئيسًا للجمهورية اعاد فكر الجامعات الأهلية مع الجمهورية الجديدة وكانت البداية فى عام 2014 بقرار تحول جامعة النيل من خاصة لأهلية، متابعا الرئيس وجد أن هناك حاجة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، وأصبحت نهج للدولة المصرية ونحتفل اليوم بخريجين 3 جامعات موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار الذى بدأ فى عهد تولية وزارة التعليم العالى، مقدما الشكر للهيئة الهندسية ووزارة الاسكان.

وأضاف عاشور خلال كلمته باحتفالية تخريج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية الملك سلمان والجلالة والعلمين، نستكمل بنفس الدرب فى إنشاء الجامعات الأهلية واليوم أصبح لدينا 20 جامعة أهلية دولية ومنبثقة من الجامعات الحكومية تضم 200 كلية بأكثر من 410 برنامج بينى والبرامج التى يتطلبها سوق العمل بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء 7 جامعات أهلية أخرى وفى عام 2025 سيكون لدينا 27 جامعة أهلية.

وانطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024 والمنعقدة فى المتحف المصرى الكبير، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية، وقيادات وزارة التعليم العالى.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للطلاب الخريجين من جامعة الملك سلمان الأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الأهلية.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمه على هامش الاحتفالية خاصة مع تخرج أول دفعة من الجامعات الأهلية الدولية التى تم استحداثها كمسار بمنظومة التعليم العالى الجامعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

ويشارك فى حضور الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و محمد عبد اللطيف وزير التعليم والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان ومحمد جبران وزير العمل والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.