شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: سداد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين وهذه قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم ومصروفات العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية، كالتالى: من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيه، مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادى 212 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا والصفين الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تسدد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين الأول فى أكتوبر 2024، والثانى اول فبراير 2025 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية كالتالى: من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 68 جنيها، الصفين الثانى والثالث الإعدادى القسط الأول 170 جنيها و 60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها، والصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 115 جنيها، والصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا والقسط الثانى 112 جنيها والصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها وباقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب الالتزام بما يلي:

- لا يتم تحصيل قيمة رسوم التأمين الصحى على الطلاب، وقدرها (12) جنيها من الطلاب للمراحل التعليمية المختلفة بالنسبة للمحافظات التى تم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل عليها طبقا للتدرج الجغرافى لها، بمراحل التطبيق الموضحة بقانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.

- تقوم كل مدرسة بمتابعة موقف السداد الفعلى من الطلاب من خلال قاعدة البيانات طرف الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة، ومتابعة سداد الطلاب المتخلفين عن السداد بصفة مستمرة.

- يقوم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقًا للنسب الموضحة بهذا القرار، وطبقا للمسدد الفعلي؛ بناء على البيانات المتاحة من قاعدة بيانات الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة

وأضافت الوزارة، انه يراعى فى سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم

المشار إليها ما يأتي:

- يسدد الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، والثانوى الفنى (نظام السنوات الثلاث، والمدارس الفنية (نظام) السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

2. يُحصل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أى رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوى العام)

- ويورد بنسبة ( 100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي) الفنى، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- توريد مبلغ (10.6) جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر.

- مبلغ 100 مائة جنيه عند تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات بنوعيها بجميع الصفوف، وتورد بنسبة (100%) فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.



وأشارت الوزارة، إلى أنه توزع حصيلة الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية والتربوية، والرسوم المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة، كالآتي:

- تطوير التعليم بنسبة 20%.

- التطوير التكنولوجى 20%

- الأنشطة الطلابية 10%

- ديوان عام الوزارة، المديريات، المدارس 40%.

- احتياطى استراتيجى 10%.