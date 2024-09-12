شكرا لقرائتكم خبر عن خريحو الجامعات الأهلية: ستظل مصر منارة العلم والعلماء والان مع تفاصيل الخبر

استعرض عدد من طلاب الجامعات الأهلية الخريجين، كواليس فترة الدراسة فى الجامعات الأهلية، وأن الجامعة كانت بمثابة بيت تعلموا فيه المرونة والإبداع والتأقلم على كل تغيير وتحقيق الإبداع.

وقالت إحدى الطالبات الخريجين من السعودية: "كان لدى حلم أن أكون دكتورة وعندما سمعت عن جامعة الملك سلمان وكان لدى تخوف أن تكون البيئة مختلفة عن بيئتى وبالفعل مصر كانت أمى والمصريين كانوا أهلى ومنذ هذه اللحظة أعبر أننى سعيدة تعلمت فى مصر ويارب تظل مصر منارة العلم والعلماء وسأنقل كل الخبرات التى تليقتها فى مصر".

وبدورها عبرت إحدى الطالبات عن سعادتها بالتخرج مستعرضة التحاقها بالجامعة وشعرنا أننا ندرس فى مكان مختلف وان الجامعة راعت الطلبة منذ التحاقنا بالجامعة ونتخرج اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024 والمنعقدة فى المتحف المصرى الكبير، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية ، وقيادات وزارة التعليم العالى.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للطلاب الخريجين من جامعة الملك سلمان الأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الأهلية.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمة على هامش الاحتفالية خاصة مع تخرج أول دفعة من الجامعات الأهلية الدولية التى تم استحداثها كمسار بمنظومة التعليم العالى الجامعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

ويشارك فى حضور الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و محمد عبد اللطيف وزير التعليم والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان ومحمد جبران وزير العمل والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.