قرار قضائي عاجل بشأن المطرب سعد الصغير في قضية اتهامه بحيازة مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس المطرب الشعبي سعد الصغير على خلفية اتهامه بحيازة مخدرات خلال وصوله مطار القاهرة الدولي قادما من من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمرت نيابة النزهة الجزئية، منتصف الأسبوع بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته الـ"ماريجوانا" المُدرج بجدول المواد المخدرة، عقب وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة.

كما قررت النيابة عرض المطرب الشعبي على مصلحة زينهم للطب الشرعي بالقاهرة، لأخذ عينة من دمائه لإجراء تحاليل لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

واستمعت جهات التحقيق بنيابة النزهة الجزئية بالقاهرة، لأقوال المطرب الشعبي "سعد الصغير" عقب التحفظ عليه من قبل قوات الشرطة بمطار القاهرة الدولي، لحيازته الـ"ماريجوانا" المُدرج بجدول المواد المخدرة.

النيابة العامة، طلبت سماع شهادة مجري التحريات، حيث من شأن جهات التحقيق أن تقرر إخلاء سبيل الفنان أو تصدر قرارا بحبسه، عقب الانتهاء من سير التحقيقات مع الفنان سعد الصغير في سرايا النيابة.

وأدلى الفنان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة، وأكد أنه لم يعلم المضبوطات التي حصل عليها من الخارج مدرجة من ضمن قوائم المخدرات "معرفش إيه ده غير أنها سجاير فيب".