الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه خلاله على فوزه بولاية رئاسية جديدة معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد.

ومن جانبه أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية مع مصر والحرص على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وذلك حسبما نقلته قناة اكسترا نيوز.

اقرأ أيضا:

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي