شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطالب بإصلاح النظام المالى العالمى وتعزيز جهود القضاء على الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال جلسة الدعوة العالمية بشأن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، أنه يجب تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع عالميا، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها ندرة المياه.

وتابع الرئيس السيسي: "يجب تقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يسهم في توفير حصول دول الجنود على التمويل اللازم للتنمية المستدامة".

