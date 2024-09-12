شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نتطلع لخروج قمة المستقبل بنتائج ملموسة تدفع نحو التغيير الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال الحدث العالمى الافتراضى قمة المستقبل ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.

وأضاف: إصلاح هيئة النظام المالي العالمي وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع عالميا ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها ندرة المياه.

ولفت إلى ضرورة التعاون الدولي للوفاء بحق الجميع للنفاذ للمياه واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول.

وتابع: نتطلع لخروج القمة بنتائج ملموسة تدفع نحو التغيير الحقيقي تنفيذا للتعهدات الدولية لتوفير الأمن وتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم، وضرورة تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية